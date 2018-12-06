Российские ученые намерены проплыть по Волге на катамаране на солнечных батареях

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Экспедиция на электрокатамаране, который передвигается за счет энергии Солнца, отправится от Астрахани до Казани летом 2019 года, ученые планируют исследовать низовья Волги и показать возможности нового типа морского транспорта. Об этом рассказал ТАСС директор АНО "Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований", руководитель экспедиции "Эковолна" Евгений Казанов.
"В июне-июле 2019 года планируем пройти маршрут от Астрахани до Казани, а в Казани провести соревнования "Солнечная регата" для судов на солнечных батареях. Экспедиция будет проходить по типу плавучего университета - планируем с учеными и экологами исследовать низовье Волги, собрать информацию о состоянии воды, исследовать активность солнца в разных регионах", - сказал Казанов в кулуарах форума "Экосистема НТИ: стратегия будущего", который проходит в Сочи.
Он напомнил, что экспедиции "Эковолна" на электрокатамаране развиваются в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ). Летом этого года ученые уже преодолели морской путь на солнечных батареях от Балтики до Каспия. Продолжительность научно-технического путешествия составила 90 дней. За это время экипаж экспедиции посетил 20 регионов России, совершил более 100 остановок в населенных пунктах, в крупных городах проведено 13 фестивалей "Эковолна".
По словам Казанова, помимо экспедиций участники разрабатывают различные типы судов на солнечных батареях. "В настоящее время ведутся проектные работы по выпуску линейки судов на солнечных батареях - пассажирского, грузового и водного транспорта специального назначения. Пресная вода - это важный стратегический ресурс России, поэтому развитие и продвижение технологий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду - вызов для нового поколения инженеров", - считает эксперт.
Форум "Экосистема НТИ: стратегия будущего", организованный Российской венчурной компанией (РВК) проходит в Сочи 6-7 декабря. На мероприятии представители сообщества Национальной технологической инициативы (НТИ) - государственной программы по созданию новых рынков и достижению технологического лидерства России к 2035 году - подводят итоги года, а также прорабатывают новые инициативы и планы на 2019-2020 годы.