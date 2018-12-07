В столичном технопарке "Строгино" создали порошок, останавливающий опасные кровотечения

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Резидент московского технопарка "Строгино" разработал инновационный кровоостанавливающий порошок, который позволяет за три минуты ликвидировать даже потенциально смертельное кровотечение. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"Порошок создан на основе хитозана - вещества, содержащегося в панцире ракообразных. При контакте с кровью он превращается в гель, таким образом препятствуя кровотечению. Хитозан является гипоаллергенным веществом и обладает антибактериальными свойствами", - говорится в сообщении.

Препарат выпускается в комплекте с бинтами. В случае кровотечения необходимо нанести порошок на рану, сделать повязку и надавить на поврежденный участок. В сообщении отмечается, что такой комплект показал высокую эффективность при артериальных кровотечениях.

Препарат легкий в обращении, его можно использовать самостоятельно. Это средство может стать альтернативой традиционным кровоостанавливающим медикаментам, оно позволяет оказать помощь пострадавшему непосредственно на месте происшествия.

"Российские разработчики предлагают рынку инновационные препараты, сфера применения которых не ограничивается медучреждениями. Уникальные продукты создаются на базе столичных технопарков, развиваемых столичным правительством", - процитировали в сообщении руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

По его словам, в городе действуют 34 технопарка, в них локализовано 1750 высокотехнологичных резидентов. На сегодняшний день практически все технопарки столицы заполнены арендаторами на 95% - 100%.