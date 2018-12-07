Минобрнауки запустит грантовый проект по поддержке молодых исследователей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ планирует запустить грантовый проект по поддержке молодых исследователей. Как сообщил в пятницу министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на встрече с молодежным активом и студентами Уральского федерального университета (УрФУ) в рамках рабочей поездки в Екатеринбург, грант можно будет направлять на реализацию курсовой работы.

"Предполагается запустить дополнительный, скорее всего, грантовый проект по поддержке исследователей, еще не получивших степень. То есть фактически этот грант можно использовать для подготовки курсовых работ... Это задача самого ближайшего порядка, и в 2019 году мы уже будем предметно обсуждать и запускать", - сказал он.

Кроме того, по словам Котюкова, в рамках национальных проектов планируется уделить внимание обучению аспирантов. "Аспирантура должна быть максимально приближена к реальной научной работе, мы в порядке эксперимента готовы в рамках национального проекта развития науки и образования выходить на формы, когда отдельным университетам, научным центрам будет предоставлена возможность засчитывать в качестве итоговых аттестаций научные публикации либо патентные разработки. <...> Думаю, что в ближайшие годы мы будем такую практику аккуратно тестировать", - добавил министр.