В России к 2024 году планируют создать около 900 исследовательских лабораторий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Около 900 исследовательских лабораторий планируется создать в России к 2024 году в рамках нацпроекта "Наука", сообщил в пятницу министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на встрече с молодежным активом и студентами Уральского федерального университета (УрФУ).

"За шесть лет [в рамках нацпроекта "Наука"] мы должны создать 900 новых исследовательских лабораторий. И по меньшей мере, мы рассчитываем, что половина из них будет и состоять из молодых ученых и возглавляться ими же", - сказал Котюков.

По словам министра, также поставлена задача значительно увеличить в России число исследователей. "У нас общая задача - количество исследователей в стране нарастить существенно. <...> Нам нужно 35 тыс. новых исследователей, которые будут работать и в государственных организациях, и в негосударственном секторе", - отметил он.

Национальный проект "Наука" разрабатывается в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина. Согласно указу, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. К этому же сроку требуется создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, а приборная база ведущих научных организаций должна быть обновлена не менее чем на 50%.