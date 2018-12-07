Матвиенко настаивает на скорейшем принятии законов о науке и о культуре

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала опасения в связи с затягиванием разработки и принятия новых законов о науке и о культуре.

"Тревожит ситуация с затягиванием принятия некоторых важных законопроектов. Давно назрела, если не перезрела, разработка нового проекта федерального закона "О науке", который должен заменить действующий", - сказала Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями, заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Она напомнила, что действующему закону более 20 лет, он уже морально устарел и "вдоль и поперек заштопан поправками".

Обращаясь к вице-премьеру, руководителю аппарата правительства РФ Константину Чуйченко, Матвиенко отметила, что при кабинете министров "есть целый институт законодательства". "Может быть, они чем-то другим занимаются? Но такой огромный потенциал, там хорошие специалисты. Они должны работать на законы, на нормативные акты", - сказала спикер Совфеда.

Она также добавила, что непонятна судьба еще одного проекта федерального закона - "О культуре". "Уже президент поставил сроки, и опять мы видим, что эти сроки в который раз плывут. Это наша интеллигенция, научная, культурная, которая ждет от власти законов. Говорим на всех уровнях, на всех встречах, на всех советах", - сказала сенатор, подчеркнув, что вопрос так и не решается.