Центры компетенций НТИ будут участвовать в разработке стандартов для новых рынков

ТАСС, 7 декабря. Центры компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ), созданные на базе Сколтеха, МИСиС и ИТМО, будут участвовать в рыночной и технологической экспертизе, а также создании технических стандартов в сфере цифровой экономики и новых рынков, сквозные технологии для которых разрабатываются в рамках направлений НТИ. О серии соответствующих соглашений, заключенных между Центрами и Техническим комитетом "Кибер-физические системы" в рамках форума "Экосистема НТИ: стратегия будущего" в Сочи, сообщила пресс-служба Российской венчурной компании (РВК).

"Соглашения направлены на координацию усилий при реализации целей и задач НТИ и цифровой трансформации экономики в части совершенствования законодательной и нормативно-технической базы для новых рынков. В частности, Центры компетенций НТИ будут вносить предложения по разработке новых национальных, межгосударственных и международных стандартов, работа над которыми будет вестись на базе Технического комитета", - говорится в сообщении.

Стороны также договорились о создании единого объединения экспертов по технологическим направлениям, которые развивают Центры (интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект, нейротехнологии, квантовые коммуникации и др.).

"Центры компетенций НТИ работают на тех рынках, где еще не сложились технологические "правила игры", и у наших разработчиков есть шанс на лидерство через их создание. Эта же задача решается в рамках Технического комитета. Для нас принципиальным является запуск и активизация совместной деятельности с Центрами компетенций НТИ, развитие совместной экспертизы и инициация разработок как на национальном, так и на международном уровне", - приводятся в сообщении слова председателя ТК "Кибер-физические системы", руководителя программ РВК Никиты Уткина.

Форум "Экосистема НТИ: стратегия будущего" проходит в Сочи 6-7 декабря. Организатором выступает Российская венчурная компания (РВК). На конференции обсуждается реализация Национальной технологической инициативы - государственной программы по созданию новых рынков и достижению технологического лидерства России к 2035 году.

О сторонах соглашений

Технический комитет "Кибер-физические системы" создан на базе РВК в 2017 году и служит платформой для развития цифровой экономики и НТИ за счет разработки стандартов для новых перспективных рынков. Он объединяет ведущие научные и общественные организации, технологические компании, некоммерческие организации разработчиков оборудования и программного обеспечения. Среди участников комитета - "Газпром нефть", "Ростелеком", "Ангстрем-Т", "Руссофт", МГТУ им. Н. Э. Баумана, НИУ ВШЭ, МГУ.

Центры компетенций НТИ - это подразделения, которые создаются на базе образовательных или научных организаций и занимаются развитием сквозных технологий НТИ, среди которых большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, компоненты робототехники, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей и другие. Центры ведут исследовательскую и образовательную деятельность в консорциуме с крупнейшими технологическими компаниями. В 2018 году завершился отбор 14 Центров компетенций НТИ. Оператором проекта выступает РВК.