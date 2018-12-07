Ученые из РФ исследуют льды Арктики в ходе международной экспедиции MOSAiC

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Российские ученые - сотрудники Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ, Санкт-Петербург) примут участие в международной научной экспедиции MOSAiC. Дрейфуя на немецком исследовательском судне, они будут изучать состояние арктических льдов, сообщил ТАСС директор ААНИИ Александр Макаров.

"Будет масштабный проект MOSAiC следующим летом, мы в нем участвуем как соорганизаторы. Проект готовился 10 лет, в научную программу включена наша часть работ, мы будем фокусироваться на изучении свойств льда в течение всей экспедиции", - сказал он в ходе форума "Арктика: Настоящее и будущее".

Многопрофильная дрейфующая обсерватория по изучению изменений климата (MOSAiC) станет первой круглогодичной экспедицией в Центральную Арктику. Немецкий ледокол "Polarstern" с учеными на борту будет вморожен в лед и начнет дрейф. Предполагается, что ему будут оказывать помощь, в частности, российское исследовательское судно "Академик Федоров".

По словам Макарова, в проекте примут участие ученые более чем из 30 стран. Планируется, что результаты исследований будут доступны для специалистов всего мира и могут иметь важное значение для работ по развитию Северного морского пути. В ходе дрейфа будут вестись наблюдения за водами Северного ледовитого океана, арктической фауной, состоянием атмосферы и т. д.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежной политики в Арктике, подготовки кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран-участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.