Ученые Арктического плавучего университета впервые обнаружили микропластик в Карском море

АРХАНГЕЛЬСК, 7 декабря. /ТАСС/. Участники рейса Арктического плавучего университета (АПУ-2018) на судне "Профессор Молчанов", который проходил с 10 июля по 2 августа, впервые обнаружили микропластик в Карском море. Об этом, подводя итоги исследований ученых экспедиции, рассказал ТАСС ее руководитель, проректор по международному сотрудничеству Северного Арктического федерального университета Константин Зайков.

Арктический плавучий университет - это совместный проект Северного Арктического федерального университета и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В ходе рейсов исследуются арктические территории по разным направлениям. В экспедициях на судне "Профессор Молчанов" участвуют ведущие ученые страны, а студенты различных вузов учатся работать в арктических полевых условиях, для них также предусмотрен большой курс лекций. Рейс АПУ-2018 проходил в Белом, Баренцевом и Карском морях, основная часть исследований проводилась на северо-восточном побережье архипелага Новая Земля.

"Это была первая экспедиция по изучению микропластика в Белом и Карском морях. В Баренцевом море одновременно в этот же сезон нашими партнерами из Мурманска проводились также исследования по микропластику, там ситуация серьезная. В Карском море микропластик тоже обнаружен, причем впервые, в небольших количествах", - сказал Зайков.

Собеседник агентства отметил, что Карское море очень мало вовлечено в хозяйственную деятельность, поэтому необходимы дальнейшие исследования для понимания, откуда микропластик в него попадает. "Либо это микрочастички хозяйственной деятельности рыбопромысловиков, либо это частички, которые идут из сточных вод городов в основном с Гольфстримом, то есть это микропластик из Европы, который мигрирует из Баренцева моря. Сейчас заканчивается работа по определению уровня различных загрязнителей в этом микропластике, чтобы потенциально определить угрозу для человека", - пояснил руководитель экспедиции. Зайков сказал, что работы по определению содержания микропластика впервые проводились и в Белом море, где его концентрация меньше, чем в Баренцевом море, но больше, чем в Карском.

Максимальная концентрация микропластика обнаружена на границе Белого и Баренцева морей - районе интенсивного судоходства.

Как пояснил ТАСС директор Арктического центра стратегических исследований САФУ Александр Сабуров, исследование загрязнения микропластиком в рамках экспедиции проводилось совместно специалистами Арктическим и антарктическим НИИ (Санкт-Петербург) и Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария). "Поглощение пластика рыбами, птицами, морскими млекопитающими может привести к смерти от голода или воспаления желудочно- кишечного тракта, в пластике содержатся потенциально токсичные вещества, и он может абсорбировать устойчивые органические загрязнители из окружающей среды. Кроме того, пластиковые частницы могут приносить инвазивные виды, вирусы и бактерии, потенциально опасные для человека", - отметил Сабуров.

Как бороться с черной сажей

Впервые в этом году участники плавучего университета проводили работу по разработке фильтров для судовых двигателей для снижения эмиссии так называемого черного углерода, или выбросов сажи. "Тема выбросов сажи сейчас активно обсуждается, мы должны понимать, как мы можем их сократить, - рассказал Зайков. - У высшей школы энергетики, нефти и газа САФУ разработан интересный проект, который направлен на изучение свойств выбросов сажи с последующим определением, какие фильтры поставить на двигательную установку, чтобы снизить эти выбросы".

Как объяснил руководитель экспедиции, в ходе рейса делались замеры и сейчас заканчивается разработка методических рекомендаций, какие фильтры на двигатели устанавливать, чтобы снизить выбросы. "В рейсе следующего года эта работа будет продолжена", - отметил он.

Течения и происхождение островов

Экспедиция 2018 года впервые зафиксировала в Карском море ветвь теплого течения, хотя считается, что в Карское море Гольфстрим не заходит. "В этом году была сделана интересная находка: в ходе рейса мы обнаружили идентичную струевую аномалию, которую до этого находили в Баренцевом море, между Землей Франца-Иосифа и Новой Землей. Это теплая струя, хотя, конечно, она теплее окружающих вод на доли градуса, но классическая модель подразумевает, что в Карское море Гольфстрим не заходит. Это маленькое отклонение, которое может стать большим открытием", - сказал Зайков.

Собеседник агентства уточнил, что исследования необходимо продолжать. "Мы имеем данные, что, возможно, Гольфстрим заходит в Карское море, а это уже качественно новые выводы и по оценке биомасс, и по динамике таяния льдов. Но для этого нужны многолетние наблюдения", - резюмировал он.

По словам Зайкова, получены важные данные по палеогеографии, которые касаются происхождения арктических архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. "У нас это вторая экспедиция на Новую Землю с учеными из Новосибирского университета, полученные ими данные поясняют происхождение материков и плит, а это очень важно в территориальных спорах в отношении, например, хребта Ломоносова и других образований на дне моря, к какой материковой плите они принадлежат. Это очень серьезная фундаментальная база, она служит обоснованием для разграничения границ континентального шельфа с точки зрения заявки, которую мы подали", - пояснил Зайков.

Как отметил собеседник агентства, полученные данные свидетельствуют в пользу заявки России. "Исследования, которые делали наши партнеры из Новосибирского университета, кроме фундаментальной составляющей еще имеют и прикладную. Они используются, чтобы доказать российские границы континентального шельфа. Материалы, которые получены, репрезентативны, чтобы нашу заявку укрепить и аргументировать", - сказал он.

Российские и зарубежные партнеры

В 2018 году впервые генеральным партнером АПУ стала компания "Норильский никель", представители которой приняли участие в экспедиции. "Помимо финансовой поддержки, они нам рассказывали о сокращении выбросов, читали лекции по экологической деятельности компании, демонстрировали как крупный бизнес, который работает в арктическом регионе, следует "зеленой" экономике в своей деятельности, уменьшает эмиссию загрязняющих веществ в атмосферу и т. д.", - сказал Зайков.

Руководитель экспедиции отметил, что для проекта, в котором участвуют студенты, важно, чтобы с ним работали потенциальные работодатели. "Для компаний важна эта площадка для рекрутинга будущих сотрудников, - объяснил Зайков. - Участие "Норильского никеля" в этом проекте было в том числе профориентационным мероприятием".

Одно из исследований плавучий университет провел для "Роснефти". "В Карском и Баренцевом морях были проведены мониторинговые исследования айсберговой обстановки, получены очень интересные материалы для компании", - рассказал представитель САФУ.

В 2018 году в рейсе впервые принял участие представитель Китая. На следующий год планируется уже группа китайских студентов. "В рейсе 2019 года мы ждем участников из Китая: учащихся и ученых, на следующий год экспедиция будет еще более интернациональной", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в 2019 году плавучий университет отправится на Шпицберген.

По словам Зайкова, САФУ и Севгидромету интересен опыт Шпицбергена по созданию арктического научного центра. "Молодые ученые посетят норвежские центры в Лонгйирбюен, планируем посмотреть Ню-Олесунн, как они организуют научный городок: эта инициатива интересна университету в рамках взаимодействия с Севгидрометом и национальным парком "Русская Арктика". В перспективе есть создание российского аналога такого центра на Земле Франца-Иосифа, и мы будем изучать опыт, чтобы экстраполировать шпицбергенский опыт в нашем секторе Арктики", - сказал руководитель экспедиции.