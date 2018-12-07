В Кировской области палеонтологи обнаружили новый вид древнего звероящера

"Палеонтолог Юлия Сучкова изучила остатки звероящера, обнаруженного сотрудниками Вятского палеонтологического музея во время раскопок летом 1998 года. Он будет описан по фрагменту нижней челюсти и некоторым костям скелета. По результатам проведенной научной работы по сравнению с находками других звероподобных рептилий сделан вывод, что найденная особь - новый вид хищных протомлекопитающих (ранних родственников млекопитающих)", - сказал ТАСС Кавардаков.

КИРОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Палеонтологи выявили новый вид древнего хищника пермского периода, жившего около 260 млн лет назад на территории современной Кировской области. Звероящеру, останки которого с 1998 года хранятся в фондах Вятского палеонтологического музея и до сих пор не были изучены, дадут имя "кокшаров" в честь старого названия города Котельнич, рассказал корреспонденту ТАСС заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея Леонид Кавардаков.

Он уточнил, что научная статья, посвященная открытию нового вида, еще готовится к публикации, но звероящера уже решили назвать в честь Кокшарова - старого названия города Котельнич. По словам Кавардакова, кокшаров был размером с небольшую собаку, имел массивный череп, вероятно, мог есть маленьких парейазавров или их родственников, мелких парарептилий.

Котельничское местонахождение парейазавров - одно из крупнейших в мире местонахождений парейазавров. Скелеты древних животных находят на этой территории с 1933 года, когда гидрогеолог Сергей Каштанов впервые обнаружил здесь останки древнего ящера парейазавра (по образу жизни напоминали современных бегемотов, большую часть времени проводили на суше, питались, предположительно, водорослями). За 25 лет команда кировских палеонтологов обнаружила более 20 новых видов древних животных.

Ученые предполагают, что около 250 млн лет назад Соколья гора под Котельничем была частью древней реки, у берегов которой жили растительноядные и хищные рептилии: горгонопсы, суминии, дицинодонты, парейазавры, эмеролетеры, тероцефалы и другие животные, скелеты которых сейчас хранятся в фондах Вятского палеонтологического музея.

В апреле 2018 года палеонтолог Кристиан Каммерер из Музея естественных наук Северной Каролины (город Роли, США) описал два новых вида хищных протомлекопитающих, найденных под Котельничем в 2015-2016 годах. В научную литературу новые виды вошли как "ночница" (Nochnitsa geminidens) и "горынычус" (Gorynychus masyutinae).