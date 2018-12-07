Археологи обнаружили мостовую XIV века в центре Великого Новгорода

ТАСС, 7 декабря. Археологи обнаружили деревянную мостовую XIV века в историческом центре Великого Новгорода при проведении раскопок на Знаменской улице. Об этом в пятницу ТАСС сообщил заместитель начальника отряда новгородской археологической экспедиции Института археологии РАН Олег Олейников.

"Мостовую улицу обнаружили накануне при прокладке коммуникаций к дому, который будет строиться на месте раскопа. Мы обнаружили мостовую из деревянных плах и лаг, которая датируется XIV-XV веками, но XIV век там прослеживается на 100%. Все это на современной улице Знаменской, сейчас это историческая часть города, там мы обнаружили восемь ярусов-настилов этой мостовой", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что обнаруженная мостовая поможет археологам в дальнейших исследованиях. "Мы смогли реконструировать направление улицы, которая отходила от Павлова монастыря, это даст в дальнейшем возможность определить местоположение близлежащих улиц, которые еще пока не обнаружены археологически, но мы знаем по летописным данным, что они там проходили. Мы копали до глубины залегания труб, поэтому нижние слои этой мостовой остались для будущих поколений археологов", - сказал Олейников.

По словам археолога, раскопки на улице Знаменской в Великом Новгороде велись этим летом и позволили обнаружить множество важных артефактов. "Раскоп на улице Знаменской - это торговая сторона Великого Новгорода - был очень удачный, слой [толщиной] более 5 метров. Обнаружены в этом раскопе две усадьбы с золотыми и серебряными вещами, две берестяные грамоты. Это говорит о том, что там жили люди, связанные с торговлей, а также представители местной власти", - резюмировал собеседник агентства.