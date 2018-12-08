Ученые СФУ намерены создать систему агромониторинга на основе данных со спутников

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) работают над созданием интеллектуальной системы агромониторинга на основе данных, полученных со спутников, сообщил ТАСС профессор кафедры систем искусственного интеллекта Института космических и информационных технологий (ИКИТ) СФУ Юрий Маглинец.

"Наша система нацелена на решение комплекса задач космического агромониторинга. Задачей для системы, к примеру, может быть определение ущерба от гибели урожая для обоснованного принятия решений при субсидировании агропроизводителей или определение процента роста объемов выращиваемой пшеницы в конкретном регионе. Анализ будет проводиться автоматически", - сказал Маглинец.

По его словам, сейчас сведения, попадающие в официальные статистические отчеты, во многом обрабатываются не регулярно, по запросам властей, а также часто содержат ошибочную информацию. Цель разработчиков - создать метод получения информации на основе автоматической обработки данных космической съемки, исключив человеческий фактор. Также планируется спроектировать удобный интерфейс, который был бы понятен любому пользователю.

"Аналогичные системы представлены на рынке, но они ориентированы на специалистов в области обработки изображений. Уникальность нашей разработки в том, что это готовое решение для обычных пользователей, а не программистов", - подчеркнул ученый.

Помимо изображений, полученных с космических спутников, система будет анализировать данные с наземных станций мониторинга - показатели температуры воздуха, солнечной радиации и другие. Исследование поддержано грантами Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Красноярского краевого фонда науки.