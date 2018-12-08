Российские спелеологи отправились в экспедицию в одну из самых глубоких пещер мира

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Спелеологи из России и Литвы отправились в экспедицию в одну из самых глубоких пещер мира - Сарму, находящуюся на горном плато Арбаика в Абхазии. Вертолетная заброска груза и участников экспедиции на гору ко входу в пещеру задержалась на несколько дней из-за погодных условий, сообщил ТАСС в субботу участник экспедиции Денис Лузин.

Экспедиция из 12 человек, среди которых - один представитель Литвы, отправилась изучать пещеру, занимающую третье место в мире по глубине - 1830 м - и представляющую собой череду колодцев - вертикальных частей пещеры, по которым с помощью снаряжения спускаются спелеологи. Колодцы соединены между собой перелазами, галереями, меандрами - узкими извилистыми горизонтальными участками пещеры. Спелеологи во время экспедиции попытаются найти горизонтальную часть пещеры - ровную поверхность, так называемый пол, а также изучат обнаруженные ранее ответвления, входящие в спелеосистему пещеры и получившие за счет формы или других особенностей свои названия. Среди них есть параллельные системы "Зебра", "Капелька", "Старый меандр" - именно через них во время этой экспедиции спелеологи будут искать дорогу вглубь горного массива, чтобы обнаружить между пещерами Веревкина и Сарма траверс, то есть соединение, с помощью которого можно было бы попасть из одной пещеры в другую.

"Подготовительные работы завершены, стартовала экспедиция. Она продлится приблизительно до 20 декабря. Все очень зависит от погоды", - сообщил Денис Лузин, отметив, что формально экспедиция стартовала еще 3 декабря, однако до сегодняшнего дня проходили подготовительные работы, затянувшиеся из-за неблагоприятных погодных условий - группа ждала "погодного окна" для вертолетной заброски.

В экспедиции участвуют спелеологи из Москвы, Хабаровска, Новосибирска, Новокузнецка, Красноярска, Иркутска и Вильнюса. В пещере они будут находиться до 20 чисел декабря, однако конец экспедиции также зависит от погоды: единственный способ попасть ко входу в пещеру и вернуться обратно - перелет на вертолете, для которого нужны благоприятные погодные условия.

Пещера Сарма была открыта и впервые исследована во время экспедиции в 1990-х годах. Первое по глубине занимает пещера имени Веревкина, второе - Крубера-Воронья, они также располагаются в Абхазии.