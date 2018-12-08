Президент РАН считает, что нобелевский лауреат по физике Жерар Муру опережает свое время

СТОКГОЛЬМ, 8 декабря. /ТАСС/. Лекция Нобелевского лауреата в области физики 2018 года француза Жерара Муру прошла в субботу в зале Аула Магна Стокгольмского университета. В числе почетных гостей французского ученого на ней присутствовал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, который хорошо знает Муру и считает его "человеком, опережающим свое время".

"Жерар Муру - это очень яркий лектор. Это человек, который фантазирует. Он визионер, человек, который опережает свое научное время в плане идей, которые порой кажутся безумными", - рассказал Сергеев корреспонденту ТАСС.

"Мы с ним давно знакомы - с 2001 года. На протяжении этих лет и близкого знакомства я был свидетелем, когда он несколько раз высказывал такие идеи, которые казались просто противоречащими здравому смыслу", - продолжил россиянин.

"Ему часто говорили: "Жерар, ты что, это же не проходит - потому и поэтому". Он хитро улыбался и отвечал: "Ну, посмотрим". А потом действительно через какое-то время становилось ясно, что из-за развития технологий, появления новых материалов, о чем он, видимо, подозревал, но не мог предположить, что конкретный материал будет изобретен, его идеи становились осуществимыми", - поясняет российский ученый.

Нобелевская лекция Муру "Страсть к экстремальному свету: на величайшее благо человечества" была посвящена экстремальным параметрам - самые большие мощности, интенсивности, температуры и то, как все это можно получить с помощью очень небольших лазеров на оптических волокнах. "Его идея заключалась в том, что можно изготовить большое количество таких лазеров и заставить их работать синхронно, а в оптике это очень непросто. Через пять лет после того, как он высказал эту идею, которая казалась безумной, началась ее реализация. И в будущем не исключено, что именно такие лазеры на оптических волокнах, в которых суммируются сотни тысяч и миллионов волоконных лазеров, будут использоваться в промышленности", - считает Сергеев.

Сотрудничество Нобелевского лауреата с российской наукой

Президент РАН напомнил, что Муру является иностранным членом РАН и в течение долгого времени сотрудничал и сотрудничает с российскими учеными. С 2001 года француз активно работает в Институте прикладной физики (ИПФ) РАН в Нижнем Новгороде, а президентом РАН его связывают совместные научные исследования и большая дружба.

В результате этого сотрудничества в 2001 году в ИПФ РАН под руководством Александра Сергеева был создан петаваттный лазер ПЕРЛ - самый мощный в мире. В его основе - принцип растяжения и сжатия лазерного импульса, одно из "революционных открытий в области лазерной физики". В 2012 году основанная на концепции лазера ПЕРЛ заявка ИПФ РАН по созданию Международного центра экстремального света (XCELS) была одобрена комиссией под руководством президента России как один из шести проектов класса мегасайенс. Жерар Муру стал председателем международного консультативного совета проекта XCELS.

Благодаря совместным исследованиям в 2010 году был получен мегагрант правительства РФ "Экстремальные световые поля и их приложения" на пять лет. В настоящее время идет совместная работа Сергеева и Муру над созданием в Нижнем Новгороде, на базе Института прикладной физики РАН, экзаваттного лазера.

Где российские лауреаты?

"Поскольку я сам физик, оптик-лазерщик, очень приятно, то Нобелевская премия этого года присуждена за разные направления лазерной науки - работы, связанные с изобретением и созданием лазера. Это признание мировой общественности. Важно, что лазеры стали инструментами, которые очень нужны обществу. Это многочисленные приложения в биологии и медицине, и, как было показано в лекциях, это фантастическое будущее, которое открывается в связи с тем, что лазер стремительно наращивает свой потенциал - и по мощности, и по длительности излучения", - отмечает Сергеев.

Он подчеркивает, что инвестиции государства в науку вселяет надежду на то, что скоро в России появятся новые Нобелевские лауреаты.

"Очень важным является то, что российская наука, несмотря на очень сложную ситуацию, в которой мы оказались из-за наших общественных трансформаций в стране, начиная с 1990-х, тем не менее находится в области лазерной физики на очень хорошем уровне. Я думаю, то, что сейчас у нас больше денег начинает тратиться на науку, и то, что наука понимается как инструмент преобразования нашего общества и экономики, вселяет надежду, что мы здесь будем присутствовать не просто как гости, а как сильные игроки на этом поле", - сказал Сергеев.

"Наша лазерная физика, наша оптика - это те направления, в которых мы являемся конкурентами. Думаю, что результаты будут достойны самого высокого признания", - подытожил он.

Вручение премии

Вручение премии Жерару Муру и другим лауреатам пройдет в стокгольмской филармонии и ратуше Осло 10 декабря. Из рук короля Швеции Карла ХVI Густава лауреаты получат золотую медаль с изображением учредителя награды и диплом. Размер денежной составляющей этой награды в каждой номинации 9 млн крон ($1 млн).

Жерар Муру получает премию за "революционные открытия в области лазерной физики" - метод генерации ультракоротких и сверхмощных лазерных импульсов. Этот принцип стал основой для создания всех мощных и сверхмощных лазеров настоящего времени во всем мире и в России. После этого открытия появились тераваттные, петаваттные лазеры, которые необходимы для многих исследовательских и промышленных задач.