Руководство РАН и Росатома обсудят нацпроект по ядерной науке и подпишут соглашение

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президиум Российской академии наук (РАН) и руководство госкорпорации "Росатом" проведут совместное заседание в четверг, в ходе которого запланировано подписание соглашения о сотрудничестве, обсуждение подготовки национального проекта в области ядерной науки и ряда совместных исследований.

"Совместное заседание 7 февраля связано с подписанием соглашения РАН и Росатома... Там будет несколько докладов, подписание соглашения, и в целом мы отметим День науки [отмечается в России 8 февраля]", - сообщал ТАСС президент РАН Александр Сергеев.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация подготовила новый национальный проект по продвижению ядерных технологий "Ядерная наука, техника и технологии", в который вошли, в частности, технологии замыкания ядерного топливного цикла, реакторов малой мощности, термоядерной энергетики.

"Сейчас ведется работа по формулировке этого национального проекта, связанного с энергетикой, прежде всего, с ядерной энергетикой. Будет обсуждение этого вопроса. У нас есть также предложения по программе сотрудничества в области исследований, связанных с экстремальными состояниями вещества, то есть при высоких температурах, давлении, где очень много новой физики. Поскольку эти процессы, как правило, связаны с генерацией энергии, то здесь наши ученые и ученые Росатома имеют взаимный интерес", - пояснил Сергеев.

Соглашение РАН и Росатома

Президент РАН добавил, что соглашение, которое планируется подписать 7 февраля, станет наиболее подробным - ранее у академии с Росатом были соглашения рамочного типа.

"Росатом и РАН традиционно сотрудничают, много академиков работают в Росатоме, и это очень широкий спектр направлений - от процессов в энергетике до процессов, связанных с ядерной медициной и современными технологиями использования ускорителей", - сказал Сергеев.

Соглашение предполагает взаимодействие по всем ключевым направлениям развития современной фундаментальной и прикладной науки. Партнеры будут сотрудничать в организации научных исследований и проведении совместных опытно-конструкторских разработок.

Основными темами взаимодействия станут разработка лазерных технологий, ядерная медицина, новые материалы, термоядерная энергетика, замыкание ядерного топливного цикла, IT-технологии, в том числе в области суперкомпьютеров, а также рентгеновская астрономия и ядерная планетология.