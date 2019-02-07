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Клинические испытания российского препарата для лечения рака печени могут начать в 2019 г.

Ранее сообщалось о хороших результатах его доклинических испытаний

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Специалисты могут приступить к клиническим исследованиям отечественного препарата для лечения рака печени на основе изотопа иттрий-90 во втором квартале 2019 года, сообщил ТАСС в четверг гендиректор одного из ведущих российских атомных научных центров АО "ГНЦ "РФ-ФЭИ им. А. И. Лейпунского" (входит в научный дивизион Росатома) Андрей Говердовский.

"У нас успешно проходят доклинические испытания медицинского препарата на основе изотопа иттрий-90, готовимся к клиническим испытаниям, которые могут начаться во втором квартале 2019 года", - сказал он.

Иттрий-90 - искусственный радиоактивный изотоп, используемый в лучевой терапии.

Ранее гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн заявил, что во время доклинических испытаний препарата получены хорошие результаты.

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