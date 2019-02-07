Ученые из Казани разработали компьютерную модель для тестирования металлических сплавов

КАЗАНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Научная группа из Казанского федерального университета (КФУ) создала универсальную компьютерную модель, которая позволяет оценить, как меняется структура металлического сплава при изменении температуры или давления. Об этом в четверг сообщил ТАСС заведующий кафедрой вычислительной физики КФУ Анатолий Мокшин.

"Наша группа занимается исследованием металлических сплавов с уникальными физико-химическими свойствами. Нас интересуют сплавы, которые обладают способностью выдерживать большие механические нагрузки: высокие давление и температуру и при этом не разрушаться, которые обладают высокой устойчивостью к коррозии и интересными свойствами по электронной проводимости <...> Уникальность нашей деятельности заключается в том, что все исследования мы ведем через моделирование", - сказал Мошкин.

По его словам, речь идет о разработке универсальной компьютерной модели, которая может быть настроена под практически любой металлический сплав. "Мы можем рекомендовать, какие сплавы использовать, какие компоненты добавлять и в какой их концентрации", - сказал Мошкин. Эксперименты группа проводит на суперкомпьютерах.

"Как таковой детали [во время эксперимента] на руках нет - она есть в компьютере, есть ее модель, которая содержит информацию, и на допуске давление, температура прикладываются в компьютере. Происходит так называемое моделирование, моделирование физических процессов", - сказал Мошкин, пояснив, что разработка может применяться в производстве автомобилей и станкостроении.

Разработку можно усовершенствовать, считает он. "Первое направление - исследование материалов на различные комплексные деформации, такие как кручение. Другое направление - увеличивать компоненты сплавов. В настоящее время мы исследуем сплавы, которые состоят из одного - четырех компонентов, мы планируем увеличивать количество компонентов, которые образуют сплав, доводить до большего числа", - сказал Мошкин.