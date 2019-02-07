Томские медики смогут выявлять меланому при помощи мобильного приложения

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) совместно с томскими разработчиками создает не имеющее аналогов приложение для распознавания болезней кожи, в том числе меланомы. Прототип появится в 2019 году, сообщил ТАСС замгубернатора по социальной политике Иван Деев.

"Одно перспективное приложение позволит быстро проводить дерматоскопию - цифровое исследование кожных заболеваний, в том числе меланомы. Для этого нужно будет просто сделать фото (пораженного участка кожи) под определенным углом и освещением. Не каждый терапевт определит стартовое состояние рака кожи, а мы можем дать простой инструмент для скрининга", - сказал Деев.

Также он рассказал о проекте цифрового плантографа, который позволит быстро определить степень плоскостопия. "Сейчас, в большинстве случаев, плоскостопие определяется фактически на глаз - ножки красят краской, делают отпечаток на бумажке, потом доктор рисует линии, образующие углы и по ним вычисляет степень плоскостопия. Мы пробуем сделать простое решение - плантограф, который будет работать на базе обычного смартфона и автоматически выдавать результат по отпечатку", - пояснил вице-губернатор.

По словам вице-губернатора, курирует их разработку Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ), прототипы будут представлены в 2019 году, а в дальнейшем внедрятся в медучреждениях региона.

Как сообщили ТАСС в вузе, проработкой проектов занимаются томские IT-компании Rubius и DI-group. Ни российских, ни зарубежных аналогов у разработок нет.

Меланома является злокачественной опухолью кожи, развивающейся из меланоцитов - пигментных клеток, продуцирующих меланины. Меланома - одна из наиболее опасных злокачественных опухолей, часто рецидивирующая и метастазирующая почти во все органы человека. По данным Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина, Меланома в России обнаруживается в семи случаях на каждые 100 тыс. человек, и этот показатель имеет тенденцию к увеличению.