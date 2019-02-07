Российские ученые отмечают профессиональный праздник

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. День российской науки - профессиональный праздник ученых, исследователей и сотрудников научных организаций - отмечают в России в пятницу, 8 февраля. Праздничная дата была учреждена в 1999 году, когда отмечалось 275-летие со дня создания в России национальной Академии наук.

"В преддверии Дня науки хотелось бы отметить, что в России впервые в новейшей истории сформирован национальный проект в сфере развития науки. И этот проект направлен на решение комплексных задач для ответов на глобальные вызовы, которые обозначены в стратегии научно-технологического развития (НТР) России на период до 2035 года <…> С начала старта нацпроекта прошло чуть больше месяца, и сегодня можно сказать, что нацпроект вступил в активную стадию реализации". - сказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков в преддверии праздничной даты.

Среди главных целевых показателей национального проекта "Наука", которые необходимо достичь к 2024 году, - создание в стране не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, переход России с одиннадцатого на пятое место среди стран мира по числу научных статей в международных изданиях и базах данных. Попадание России в пятерку ведущих научных держав по приоритетам научно- технологического развития. Доля ученых до 39 лет среди российских исследователей должна достичь 50%. А приборная база ведущих научных организаций обновиться на 50%.

Помимо запуска нацпроекта, еще одно центральное событие для российских ученых - старт Международного года периодической таблицы Менделеева, который в России официально открылся 6 февраля. По словам президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева, в связи с этим перед научным сообществом страны стоит ряд важных задач.

"Мы в РАН считаем, что есть три основные цели, которые страна наша должна решить в этот год. Первое, чтобы Периодическую таблицу химических элементов все стали называть таблицей Менделеева, чтобы мы получили, наконец, Нобелевскую премию в этом году, и третье - чтобы мы выиграли олимпиаду по химии в Париже", - сказал Сергеев на заседании международного комитета по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов.

В целом научное руководство страны отмечает, что Год периодической таблицы будет способствовать повышению престижа российской науки за рубежом, а также выполнению целей нацпроекта "Наука".

Повышение научной планки

Серьезные цели, установленные в нацпроекте "Наука", уже привели к изменению ряда условий работы ученых в России. В начале года Минобрнауки изменило подход к установлению показателя, характеризующего качество работы подведомственных научных организаций по выполнению фундаментальных научных исследований. В частности, пересмотрело требования к количеству публикаций в престижных международных научных журналов. Как отмечают сами ученые, в некоторых случаях требования к увеличению числа научных статей выросли существенно.

По словам директора Института физики высоких давлений РАН (ИФВД РАН), академика Вадима Бражкина, это приводит к тому, что вместо творческого поиска, "что является и целью науки и смыслом жизни исследователя", научные сотрудники вынуждены следовать "чужим" бухгалтерским правилам игры". В целом, по его мнению, положение ученых в нашей стране не дотягивает до твердой тройки по пятибалльной шкале.

"Хорошо, что государство стало уделять внимание мега-проектам, имеющим как научное, так и политическое значение. Плохо, что ряд этих проектов плохо подготовлен. Еще хуже, что нет понимания того, что 90% оригинальных результатов мирового уровня делаются не в рамках мегасайнс, а в рамках минисайнс-небольшими коллективами с новыми идеями и умеренным по стоимости оборудованием. Плохо, что само понятие "фундаментальная наука" отсутствует во всех важных документах", - прокомментировал ТАСС Бражкин.

Он добавил, что решению накопившихся проблем поможет изменение статуса РАН и научных институтов, а также передача стратегического управления наукой в руки крупных авторитетных ученых. Также необходимо создать государственную систему мобильности молодых талантливых ученых - долгосрочных стажировок в ведущих российских научных центрах молодых кандидатов наук (постдоков) и аспирантов.

Зарплаты выросли не у всех

Среди положительных изменений, которые происходят в научном секторе, ученые отмечают рост зарплат. Однако и они пока выросли не везде, а также остались нерешенными проблемы финансирования остальных категорий сотрудников, работающих в научных учреждениях. Например, инженеров и технического персонала.

По словам профессора Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), одного из наиболее цитируемых российских ученых Артема Оганова, помимо низких зарплат у большинства ученых, по-прежнему не все лаборатории оснащены современным оборудованием. Положение российских вузов в мировых рейтингах достаточно низкое, хотя для их попадания в топ-100 государство ввело серьезные меры поддержки. Однако, по словам профессора, видна и положительная динамика, например, растет число публикаций российских ученых в научных журналах первого квартиля (топовых журналов).

"Россию называют год от года одной из самых быстро развивающихся в плане науки стран. По-прежнему доля публикации российских авторов не велика, но у нас очень быстрый рост. Я вижу, как создаются новые интересные инициативы. Например, Российский научный фонд впервые смог в российской истории осуществить экспертизу заявок на гранты от ученых мирового уровня. Такого рода экспертизу предпринимают сегодня и другие фонды, и центры в России", - сказал Оганов.

Лауреат премии президента РФ для молодых ученых за 2018 год, специалист в области математики, ведущий научный сотрудник Института вычислительной математики РАН им. Г. И. Марчука Иван Оселедец также отметил, что ситуация с государственно и грантовой поддержкой в России постепенно меняется в лучшую сторону.

"Увеличились гранты Российского фонда фундаментальных исследований, гранты Российского научного фонда (РНФ). Например, по индустриальному контракту, то есть при работе по заказу конкретной компании, я могу рассчитывать на грант 1-2 млн рублей. РНФ предлагает ученым гранты в 6 млн рублей. В такой ситуации, конечно, я выберу работу по гранту РНФ и буду заниматься более глубокими фундаментальными разработками", - сказал Оселедец, добавив, что получить гранты "действительно сложно" и по ним все еще требуется "большой бумажной отчетности".

На пороге открытий

При этом в целом ученые отмечают, что по ряду направлений российские исследования и сегодня уже отвечают мировому уровню. По словам директора Института физико- химической биологии им. А. Н. Белозерского МГУ, декана факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ академика Владимира Скулачева, в ближайшие год-два будет совершен прорыв в области борьбы со старением. И большая заслуга в этом - именно российских учёных.

"Было экспериментально доказано, что, по крайней мере, у некоторых живых существ, старение - это результат работы специальной генетической программы, есть специальные гены, гены старения. И я думаю, что в ближайшие год-два будет прорыв в этой области. И выйдет на рынок наш препарат, который резко замедляет старение и продлевает молодость", - рассказал ТАСС Скулачев.

По словам Бражкина, около половины лучших работ в мире в различных направлениях физики конденсированных сред делаются русскоязычными учеными. "К сожалению, большинство из них работает за рубежом, причем, многие из них - бывшие сотрудники нашего института. Я не вижу никакого критического отставания российских ученых в нашей области. Все выполнимо, но сейчас с очень большими усилиями. Все что нужно для сохранения позиций - это омоложение кадров, частичное возвращение ученых из-за рубежа в российские центры, повышение расходов на модернизацию оборудования", - уверен глава ИФВД РАН.

Ранее вице-президент РАН Алексей Хохлов в интервью ТАСС отмечал, в области химических наук наши ученые также были и остаются одними из сильнейших в мире. Например, если бы майский указ президента о попадании России в пятерку ведущих научно-технических стран к 2024 году касался не всех приоритетных областей, а только химии, то можно было бы утверждать, что он уже выполнен.

При этом, как считают российские ученые, есть проблемы практического плана в научных направлениях, которые появились недавно, и они тормозят прогресс в этих областях. Например, это касается биотехнологий, генной инженерии, сферы искусственного интеллекта.

"По моему мнению, необходимо больше использовать потенциал математиков и физиков в такой области как искусственный интеллект. Причем, речь идет именно о фундаментальных исследованиях в этой сфере. А у нас пока нет даже научной специальности, которая соответствует компьютерным наукам. Человек, которых хочет защитить диссертацию по теме искусственного интеллекта, защищается по смежным наукам", - пояснил Иван Оселедец.