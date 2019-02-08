Эксперт: Россию считают одной из самых быстроразвивающихся в науке стран

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия является одной из самых быстро развивающихся в научной сфере стран, заявил ТАСС 8 февраля, в День российской науки, профессор Российской академии наук (РАН) и Сколковского института науки и технологи (Сколтех) Артем Оганов.

"Считаю, что в российской науке в целом происходят позитивные вещи. К примеру, растет число публикаций в ведущих мировых научных журналах (первого квартиля). Россию называют год от года одной из самых быстро развивающихся в плане науки стран. Доля публикации российских авторов по-прежнему невелика, но очень быстро растёт", - сказал он.

Еще одним позитивным фактом Оганов назвал создание Российского научного фонда, который поддерживает ведущие научные коллективы и смог организовать экспертизу мирового уровня. "Такого рода объективную международную экспертизу перенимают сегодня и другие организации в России. В стране происходит много интересного. Совершенно не жалею, что вернулся в Россию и работаю в Сколково. К примеру, интересный проект "Сириус" для сверхталантливых детей, интересно развиваются дела в Санкт-Петербурге, в ИТМО, туда переехали высочайшего уровня ученые с запада", - добавил Оганов.

Проблемами российской науки Оганов назвал все еще низкую, несмотря на видимый рост, публикационную активность отечественных ученых, низкую зарплату в науке и недостаточную оснащенность современным оборудованием исследовательских лабораторий.

"По публикационной активности Россия во втором десятке, и это не место для нашей страны. Но раньше было хуже, и сейчас видны большие улучшения. Но, по-прежнему, низкие зарплаты у большинства ученых, по-прежнему не все лаборатории оснащены современным оборудованием. Но видна положительная динамика", - сказал он.

Ежегодно, с 2000 года, 8 февраля в России отмечается День российской науки. Он был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 7 июня 1999 года в ознаменование 275-летия со дня создания в России национальной Академии наук. В рамках празднования проводятся научные конференции и семинары, встречи с учеными, различные выставки. С 2009 года ко Дню российской науки приурочено торжественное вручение премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых.