Эксперт заявил, что наука в России вновь становится реальной производительной силой

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российская наука становится постепенно реальной производительной силой в стране, заявил ТАСС в пятницу, в День российской науки, первый заместитель генерального директора АО "Наука и инновации" (входит в государственную корпорацию "Росатом") доктор технических наук, лауреат Государственной премии в области науки и технологий Алексей Дуб.

"Мне кажется, что российская наука снова становится реальной производительной силой в России, потому что предшествующие этому годы способствовали перегруппированию и накоплению сил и возможностей. На сегодняшний момент в процессе создания новых технологий и в новых подходах и, в том числе, в импортозамещении, стало понятно, что без науки мы не можем достигнуть никаких передовых результатов и того уровня конкурентоспособности и обороноспособности, которые требуются для нашей страны", - сказал он.

По словам ученого, создание передовых продуктов и технологий невозможно без использования лучших достижений отечественной науки. "Поэтому в атомной энергетике и в создании новых материалов мы, очевидно, понимаем востребованность результатов наших исследований в практическом приложении", - добавил он.

С 2000 года 8 февраля отмечается День российской науки. Он был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 7 июня 1999 г. в ознаменование 275-летия со дня создания в России национальной академии наук.