Ученые Северного Кавказа представили инновационные проекты на выставке в Нальчике

НАЛЬЧИК, 8 февраля. /ТАСС/. Около 100 молодых ученых и одаренных школьников из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) принимают участие в выставке инновационных проектов в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ), сообщила в пятницу ТАСС зампредседателя Союза молодых ученых России, профессор Светлана Хаширова.

"Для участия в 13-й выставке инновационных проектов молодых ученых Северного Кавказа сегодня собрались более 100 человек с 58 проектами, которые приехали со всех республик Северного Кавказа, конечно больше всего работ из КБГУ, в этом году мы также пригласили много школьников с их научными идеями. Выставка проводится Российским союзом молодых ученых и приурочена ко Дню науки", - сказала Хаширова.

Среди работ можно увидеть проекты мобильного музея воды, пробиотические кормовые добавки для птиц, туристическое приложение, продукты лаборатории прогрессивных полимеров. "У нас здесь представлены проекты практически со всех областей науки, техники, а также из гуманитарной сферы. Они все перспективные, сейчас в науке нет неперспективных отраслей, главное - доработать бизнес идею и научится работать с инвестором", - добавила собеседница агентства.

За годы проведения выставки проекты из научных исследований перешли в практическую плоскость и получают поддержку различных фондов. "Почти половина наших участников получили гранты Фонда содействия инновациям по программам "Умник" и "Старт" что помогает довести научную разработку до стадии коммерциализации и далее открывать малое предприятие. Среди тех проектов, которые получили свое развитие и выпускают продукцию могу отметить проект по созданию биологически активных веществ для молочнокислой продукции, обладающие полезными свойствами для организма, проект по производству современных кормов для домашней птицы (уже построена птицефабрика), выпускается продукция из кожи рыб и многое другое", - добавила Хаширова.

В рамках выставки работает судейская комиссия из числа известных ученых, патентоведов, представителей министерства просвещения, науки и по делам молодежи, которая отберет лучшие проекты.