РАН: доля ученых среди населения в России в два-три раза ниже, чем в странах-лидерах

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Доля ученых в России в два-три раза ниже, чем в странах, которые являются технологическими лидерами, - из 10 тыс. работников только около 50 занимаются наукой. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в пятницу в эфире телеканала "Культура".

"Перед страной поставлены важные задачи, которые могут выполняться только за счет научно-технологического развития страны. И есть проблема с подготовкой научных кадров <...> Постепенно с советского времени мы теряли научный кадровый потенциал по объективным причинам. И сегодня число ученых в России на 10 тыс. работников - около 50 человек. Это где-то раза в два меньше, чем в странах наукоориентированных, и в три раза меньше, чем в странах-лидерах", - сказал Сергеев.

Еще одна проблема в этой сфере, по словам президента РАН, - неравномерное распределение ученых по возрастным категориям. Так, большинству научных работников уже 60 и более лет.

"И, к нашей радости, еще один пик [численности] - в районе 25-30 лет. Это говорит о том, что молодежь интересуется наукой. Однако скоро те ученые, которые пришли в науку в советское время, перестанут активно работать. Это еще один важный вопрос - кем заменить этих людей? Поэтому сегодня стоит острейшая задача, как привлечь молодых ребят в науку", - сказал Сергеев.

Для решения этой проблемы, считает президент РАН, необходимо определить, где именно талантливые молодые люди решают не идти в науку, и помочь им остаться в этой сфере.