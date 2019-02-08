Ученые из Пензы разработали новую поверхность имплантов, улучшающую приживление

ПЕНЗА, 8 февраля. /ТАСС/. Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали новый тип поверхности имплантов. Использование технологии, основанной на создании отрицательных углов и покрытии поверхности слоем моноуглерода, на порядок улучшает качество приживления медицинского изделия, сообщил ТАСС доктор технических наук, завкафедрой медицинской кибернетики и информатики ПГУ Сергей Геращенко.

"Мы запатентовали технологию, основанную на создании отрицательных углов на поверхности. Первый патент - на лазерную обработку поверхности, второй - на сами отрицательные углы", - отметил Геращенко.

Сложности имплантации

По словам Геращенко, главной проблемой в имплантации сегодня является отторжение организмом материала, из которого сделан имплант. "Последнее время широко используется титан, он менее инертен по сравнению с другими материалами, но все равно для организма это инородное тело. Срок его отторжения довольно большой - 5-10 лет, но, тем не менее, установка такого импланта - это не навечно", - рассказал собеседник.

Проведение повторной операции по установке импланта - это дорого, болезненно и не всегда приносит положительный результат, добавил собеседник. По его словам, решением этой проблемы может стать использование имплантов с развитой поверхностью, на которой лазером создаются специальные, увеличивающиеся по мере углубления отверстия или каверны.