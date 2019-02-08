Ученые из Пензы разработали новую поверхность имплантов, улучшающую приживление

ПЕНЗА, 8 февраля. /ТАСС/. Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали новый тип поверхности имплантов. Использование технологии, основанной на создании отрицательных углов и покрытии поверхности слоем моноуглерода, на порядок улучшает качество приживления медицинского изделия, сообщил ТАСС доктор технических наук, завкафедрой медицинской кибернетики и информатики ПГУ Сергей Геращенко.
"Мы запатентовали технологию, основанную на создании отрицательных углов на поверхности. Первый патент - на лазерную обработку поверхности, второй - на сами отрицательные углы", - отметил Геращенко.
Сложности имплантации
По словам Геращенко, главной проблемой в имплантации сегодня является отторжение организмом материала, из которого сделан имплант. "Последнее время широко используется титан, он менее инертен по сравнению с другими материалами, но все равно для организма это инородное тело. Срок его отторжения довольно большой - 5-10 лет, но, тем не менее, установка такого импланта - это не навечно", - рассказал собеседник.
Проведение повторной операции по установке импланта - это дорого, болезненно и не всегда приносит положительный результат, добавил собеседник. По его словам, решением этой проблемы может стать использование имплантов с развитой поверхностью, на которой лазером создаются специальные, увеличивающиеся по мере углубления отверстия или каверны.
"Чем большую площадь мы создаем, тем меньше силовое воздействие на определенные участки импланта. Остеоинтеграция в углублениях на поверхности такова, что нужно приложить колоссальные усилия, чтобы отделить имплант от костного регенерата", - отметил Геращенко.
Совместно с коллегами из Московского госуниверситета пензенские ученые разработали также технологию, благодаря которой углубления на поверхности импланта возможно обрабатывать монослоем углерода. "Он менее инертен и организмом практически вообще не воспринимается как инородное тело", - отметил собеседник.
Лабораторные эксперименты подтвердили эффективность технологии. "Мы проводили имплантацию в тазобедренную кость, имплант врастал намертво. Это технология позволяет не только увеличить срок его службы. Мы надеемся, что с внедрением разработки, люди вообще забудут, что у них когда-то были установлены импланты", - добавил Геращенко.
По его словам, импланты с развитой поверхностью (без дополнительного нанесения слоя углерода) уже начали производить на пензенском предприятии "МедИнж".
Новый подход в установке зубных имплантов
Еще одно направление, в котором в перспективе могут использоваться импланты с развитой поверхностью, это хирургическая стоматология. "Используя технологию макро- и микрокаверн, мы планируем создать имплант, идентичный корневой части удаленного зуба. Это увеличит его приживаемость и минимизирует травматизацию челюсти", - рассказал ТАСС студент пятого курса ПГУ по специальности "Медкибернетика" Виктор Карнаухов.
Для создания такого импланта необходимо, чтобы пациент перед операцией прошел компьютерную томографию. После обработки КТ-снимков будет разработана модель зуба, которую можно распечатать на 3D-принтере. "Сейчас основная стоящая перед нами задача - это создать программу и алгоритм, который сможет преобразить снимок КТ в снимок, пригодный для 3D-печати", - добавил Карнаухов. В настоящее время проект проходит экспертизу программы "Умник", целью которой является поддержка молодых ученых, занимающихся инновациями.