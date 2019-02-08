Мурманские ученые планируют применить водоросли Арктики для очистки воды

МУРМАНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Ученые Кольского научного центра (КНЦ) РАН начали разработку методов применения водорослей из арктических морей для биологической очистки воды и контроля загрязнения окружающей среды. Как сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе КНЦ, изучается и возможность их применения для создания лекарств и пищевых добавок, эффективных для жителей Крайнего Севера, а также в других сферах.

"Культуры одноклеточных водорослей могут использоваться в качестве тестовых биологических объектов для оценки токсичности окружающей [среды], а также для биологической очистки воды", - сообщили в КНЦ.

По данным ряда исследований, одноклеточные водоросли обладают рядом свойств, которые могут сделать их полезными. Так, они практически не токсичны, накапливают питательные компоненты. "В зависимости от внешних условий они могут производить те или иные питательные и биологически активные вещества", - сказали в КНЦ. Удобно в их применении и то, что они быстро размножаются, это позволяет получать нужные объемы материала.

Это делает использование водорослей популярным в разных сферах - в фармакологии, пищевой промышленности и даже для производства топлива. Заполярные ученые разрабатывают еще нескольких новых сфер применения. Среди них - использование водорослей в качестве тестовых биологических объектов для оценки токсичности окружающей среды. Еще одна новая сфера, заинтересовавшая сотрудников КНЦ - использование водорослей для биологической очистки воды.

Существует достаточно много наработок по применению водорослей для лекарств и биологически активных добавок. Ученые КНЦ намерены адаптировать этот опыт для условий Арктики - для адаптации вновь прибывающих на Крайний Север, а также для поддержания здоровья постоянных жителей арктических регионов. "Известно, что жители конкретного региона могут быть невосприимчивы к биологически активным веществам растений из других регионов. Поэтому для Арктики наиболее целесообразно использование местной флоры, в том числе водорослей", - сказали в КНЦ.

Другое направление касается производства лекарств. Биологически активные вещества, вырабатываемые водорослями, обладают антиоксидантными способностями. В настоящее время Россия 90% таких веществ для клинических исследований и иммунологии закупается в Европе. Применение водорослей может заместить импортный товар и обеспечить потребности медицины для создания вакцин и исследований вирусов.