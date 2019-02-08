В Калининграде ко Дню науки приурочили неделю лекций, конкурсов и презентаций проектов

КАЛИНИНГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Более 50 мероприятий, включая научно-популярные лекции, конференции, презентации проектов, радиомарафоны, мастер-классы для учащихся школ прошли в Калининградской области в рамках недели науки, приуроченной к Дню науки, который отмечается в России 8 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства области.

Неделя науки открылась в области 4 февраля и завершится в предстоящую субботу. В мероприятиях приняли участие все ведущие вузы и научные учреждения территории. Центральным событием стало торжество в Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта, состоявшееся в пятницу.

"В рамках недели науки в Калининграде и области было запланировано более 50 различных мероприятий - это конференции в Атлантическом филиала ФГБНУ "ВНИРО" <…> молодые ученые провели <…> лекции и мастер-классы практически во всех школах области, научно-популярные программы в эфире местных радиостанций", - сказал представитель пресс-службы областного правительства, уточнив, что научный марафон завершится в субботу.

В рамках научной недели в области прошли лекции, рассказывающие о янтаре и его имитациях и фальсификатах. В детском технопарке "Кванториум" на базе БФУ им. Иммануила Канта прошли интерактивные занятия для школьников, где им раскрыли секреты создания виртуальной игры, познакомили с дополненной реальностью, показали бои роботов. Прошли конференции по проблемам сетевых систем в бизнес-экономике, возобновляемой энергетике и "умной электронике".

Развитие науки в регионе

Власти региона уделяют развитию науки в регионе и укреплению связей бизнеса и высших учебных заведений особое внимание с учетом эксклавности области и небольших запасов полезных ископаемых на ее территории. Губернатор Антон Алиханов обратил внимание на важность развития научно-производственной кооперации и призвал бизнес активнее сотрудничать с учеными. "Наука становится важнейшим драйвером развития Калининградской области", - отметил он в своем поздравлении с Днем науки, распространенном пресс-службой областного правительства.

Заместитель председателя областного правительства Илья Баринов, отвечая на вопросы журналистов заявил, что региональное министерство промышленности определено куратором научного направления в регионе. "Мы ежегодно помогаем нашим университетам участвовать в грантовых программах, оказываем поддержку <...> У нас есть несколько производств, которые постоянно требуют пополнения научными кадрами - это производства, связанные с радиоэлектроникой, с обороной. С каждым годом интерес к науке растет, мы пытаемся восполнить кадровый дефицит, который сегодня есть", - сказал он.

Областные власти также активно поддерживают привлечение и развитие в области компаний, представляющих IT-индустрию и научные разработки. Поправки в закон об особой экономической зоне калининградской области, вступившие в силу с 1 января 2018 года, предполагают, в частности, минимальный размер инвестиций для получения ими статуса резидента ОЭЗ в 1 млн рублей. Этим воспользовались уже и крупные компании, в частности российский офис компании ABB - одного из мировых лидеров в области инжиниринговых услуг. В декабре 2018 года областное правительство совместно с Российским фондом фундаментальных исследований объявило конкурс научных работ с призовым фондом в 20 млн рублей.