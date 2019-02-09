Россия и Испания планируют провести перекрестный год образования и науки

МАДРИД, 9 февраля. /ТАСС/. Россия и Испания планируют провести в ближайшее время двусторонний год образования и науки. Об этом заявил журналистам посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин.

"Двусторонние годы - один из наиболее интересных форматов, которые уже прочно устоялись в системе международных отношений, - отметил дипломат. - За последнее время мы провели двусторонние годы культуры, языка и литературы, туризма". "Все это позволило придать импульс отношениям в этих сегментах, - сказал посол. - А сейчас мы планируем провести двусторонний год образования и науки".

По его словам, в рамках инициативы предусмотрены студенческие обмены, конференции, проведение встреч между ректорами университетов, научные семинары, обмены учеными, а также мероприятия, связанные с лингвистикой. "Проведение года пока в проработке, мы передали испанской стороне список мероприятий, который наметили провести в России, - отметил Корчагин. - Испанцы пока находятся на половине этого пути".

"Исходим из того, что датой запуска года должна стать осень этого года, - объяснил он. - Место пока не определено, но, как правило, проводится открытие в одной стране, а закрытие - в другой".

Корчагин также рассказал, что в прошлом году Испанию посетило около 1,2 млн российских туристов. "Мы занимаем достойное место", - подчеркнул он. "Испанцы тоже Россию любят, поток испанцев, которые посещают нашу страну, увеличился на 6%, - добавил глава диппредставительства. - У нас нет пока данных за полный год, но на неполный - это свыше 100 тыс.".

Комментируя проведение прошлым летом чемпионата мира по футболу, посол сказал, что "в Испании чемпионат произвел очень сильное впечатление и по уровню организации, и по уровню логистики". "Самое главное, что Россия показала всему миру в очередной раз свое гостеприимство и радушие", - заключил дипломат.