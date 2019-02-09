Фонд поддержки развития образовательных технологий появится в России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Фонд по внедрению технологических решений в сферу образования будет создан в России, объем финансирования проектов отечественных разработчиков в этой сфере составит более 7 млрд рублей, сообщил в субботу на IV Съезде отраслевого союза "Нейронет" в Москве специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Мы в процессе создания специализированного фонда по образовательным технологиям. <...> Целевой масштаб инвестиций ФРИИ [Фонд развития интернет-инициатив] при создании был 6 млрд рублей, у образовательного фонда - 7 млрд рублей. Это только на образовательные технологии, не считая нескольких десятков миллиардов в нацпроекте "Образование" и "Кадрах для цифровой экономики" [федеральный проект]. Никогда за всю российскую историю мы столько не инвестировали", - сказал Песков на открытии съезда.

Фонд будет поддерживать тиражирование лучших технологических решений и вывод лучших отечественных разработок на международные рынки, пояснил он.

IV Съезд отраслевого союза "Нейронет" прошел 9 февраля в Москве. Его участники из числа разработчиков, представителей бизнеса, институтов развития и органов власти обсуждали вопросы сотрудничества, в частности, перспективы создания коллабораций стартапов и корпораций в сфере нейротехнологий.

"Нейронет" является одним из направлений реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) - долгосрочной государственной программы, направленной на создание новых рынков и достижение глобального технологического лидерства России к 2035 году.