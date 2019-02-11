Российские ученые изобрели новый способ оценки запыленности атмосферы

ВЛАДИВОСТОК, 11 февраля. /ТАСС/. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) изобрели новый способ оценки объема распыленных в атмосфере сверхмелких частиц, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ДВФУ.

"Ученые Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения Российской академии наук усовершенствовали способ измерения концентрации аэрозольных частиц в атмосфере. На основе ранее проведенных исследований астрофизики предложили новый метод практической оценки запыленности атмосферы и оформили соответствующие патенты", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснил ТАСС участник разработки, ведущий научный сотрудник Школы естественных наук ДВФУ Евгений Зубко, новый метод оценки основан на регистрации того, как меняется поляризация света (напряженность электрического поля световой волны) после прохождения через атмосферу. Степень такой поляризации зависит от отражательной способности частиц: чем светлее частицы, тем меньше поляризуется свет. Ученым ДВФУ и ДВО РАН удалось описать эту зависимость для частиц размером в микрон и меньше.

"Отражательная способность - одна из важнейших характеристик пылевых частиц. Она непосредственно влияет на точность оценок объемной концентрации пыли. Зная зависимость отражательной способности частиц аэрозоля от высоты его местоположения в атмосфере, мы оцениваем концентрацию частиц пыли", - добавил Зубко.

По словам ученого, новый метод оценки дополняет и качественно улучшает старые. Ранее для оценки запыленности атмосферы использовался телескоп с лазером, который может лишь регистрировать наличие частиц в атмосфере, но не способен определить их точное количество, позволяя лишь строить более-менее обоснованные предположения. С помощью нового метода ученые смогут фактически сосчитать частицы в атмосфере. Кроме того, он позволяет оперативно получать данные на различных высотах без использования дополнительных сложных технических средств.

Согласно новому методу, измерения нужно проводить в вечерних или утренних сумерках, непрерывно, когда Солнца не видно из-за горизонта, а Земля отбрасывает тень на атмосферу. Полученные в сумерках данные позволяют различать степень поляризации пылевых частиц в зависимости от их высоты. Во время дневных наблюдений такие данные получить невозможно.