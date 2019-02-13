Строительство синхротрона СКИФ в Новосибирске начнется в 2021 году

Решение о строительстве синхротрона поддержал в феврале 2018 года на совете по науке и образованию президент России Владимир Путин. Источник синхротронного излучения на базе Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН станет частью национального мегапроекта ИССИ-4 в Курчатовском институте. Первый этап создания исследовательской инфраструктуры уникальных научных установок класса "мегасайенс" должен быть завершен к 2024 году в рамках нацпроекта "Наука".

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Строительство источника синхротронного излучения СКИФ начнется в Новосибирске в 2021 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"В течение двух лет - 2019-2020 годов - наши ученые должны разработать проектно-сметную документацию и в 2021 году выйти на строительно-монтажные работы", - сказал Травников.

Он пояснил, что реализация проекта предусмотрена федеральным бюджетом. Ранее директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев сообщал ТАСС, что подготовка к строительству установки обойдется в 2 млрд рублей, а ее создание - в 35 млрд рублей. Синхротрон сможет работать, оставаясь передовой исследовательской установкой, около 30 лет.

Синхротронное излучение применяется во многих научных областях: от исследования структуры материалов до изучения новых фармацевтических препаратов и диагностики заболеваний.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.