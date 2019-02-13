Артамонов: создание "Атомного Сколково" в калужском Обнинске займет около трех лет

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Научный центр "Атомное Сколково" может быть создан в Калужской области в течение трех лет после принятия соответствующего решения. Об этом в среду сообщил губернатор региона Анатолий Артамонов в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме.

"Если в этом году на федеральном уровне будет принято решение о создании "Ядерного Сколково", то года на три там работы будет", - сказал Артамонов, добавив, что заявка на создание центра включена в список проектов департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ.

Губернатор подчеркнул, что основная задача - построить в России один из первых центров ядерных технологий и исследований, который будет способствовать продвижению российских технологий за рубеж. Научный центр будет специализироваться на разработке новых лекарственных средств, композитных материалов, лазерных, плазменных и радиационных технологий. Особое внимание будет уделено проектам утилизации опасных отходов.

Впервые о необходимости создания "Атомного Сколково" заговорили в конце 2017 года. Предложение о создании центра в правительство РФ внес Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ". В рабочую группу по подготовке проекта также вошли специалисты Росатома, Курчатовского института, ведущих научно-исследовательских организаций Обнинска.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.