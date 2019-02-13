Ученые впервые точно определили источники сезонного загрязнения Арктики сажей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Международная группа ученых, в составе которой сотрудники Томского политехнического университета (ТПУ), впервые точно определила основные источники загрязнения Арктики сажей. Оказалось, что зимой это продукты сжигания ископаемого топлива, а летом - лесные пожары. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

В сообщении отмечается, что авторы статьи - ученые из семи стран, включая Австрию, Нидерланды и пять ключевых арктических стран (Россия, США, Канада, Норвегия, Швеция), "впервые представили анализ мощности источников аэрозолей сажи или черного углерода в атмосферу всей Арктики в различные сезоны".

"Основным зимним источником является сжигание ископаемого топлива, а летом - сжигание биомассы, то есть лесные пожары и другие причины. При этом сжигание биомассы определяет около половины всей годовой эмиссии черного углерода в атмосферу", - приводятся в сообщении слова руководителя Международной научно-образовательной лаборатории углерода арктических морей ТПУ, члена-корреспондента Российской академии наук (РАН) Игоря Семилетова.

Черный углерод образуется при неполном сгорании топлива в дизельных двигателях, при лесных пожарах, сжигании древесины и так далее. Основной его компонент - сажа, которая выпадает на поверхность снега и льда, способствуя усилению таяния снежного и ледового покрова. Черный углерод также взаимодействует с облаками, влияет на их образование и количество осадков.

Кроме того, он отрицательно воздействует на здоровье людей, экосистемы в целом и снижает атмосферную видимость.

Чтобы точно определить источники загрязнения Арктики сажей ученые провели комплексный анализ выпадающего в регионе черного углерода и построили модели циркуляции атмосферы.

Статья ученых о методах исследования и полученных результатах опубликована в престижном мировом научном журнале Science Advances.