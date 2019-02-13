Минпросвещения рассчитывает, что ученые предложат новые методы профориентации детей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ рассчитывает, что российские ученые в ближайшем будущем предложат новые методы для определения профориентации школьников. В качестве наиболее перспективного направления рассматриваются биохимические исследования. Об этом в среду в рамках форума "Здоровое общество. На пути к цели: 80+" на Российском инвестиционном форуме в Сочи сообщила заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина.

"Тот человек, который придумает систему профориентации, основанную на биохимии, совершит переворот", - сказала Потехина.

Сославшись на декана химического факультета МГУ Степана Калмыкова, замминистра пояснила, что работа в этом направлении российскими учеными уже ведется. Процитировав ученого, она напомнила, что, "счастье - это дофамин, он выделяется, когда ты делаешь то, что тебе нравится". Именно это принцип, по словам Потехиной, и может быть положен в основу такого метода.

По мнению специалистов, правильно определить будущую профессию выпускника можно не только с помощью биохимических исследований, но и исследовав его почерк. Эта перспективная технология уже опробована и зарекомендовала себя, рассказала директор Фонда поддержки социальных проектов Евгения Шохина.

"Мы реализовали проект "Школа ранней профориентации детей", - сказала Шохина. По ее словам, в ходе этого метода удалось также дополнительно выяснить, что наиболее точный выбор профессии совершают дети в возрасте до 10 лет.

В ходе дискуссии эксперты заявили о том, что новейшие технологии профориентации позволят избежать проблемы с кадрами в стране. На данный момент, по оценке специалистов, выпускники учебных заведений зачастую вынуждены переучиваться, чтобы овладеть новыми навыками или профессией. Участники дискуссии также пояснили, что в настоящее время, по данным Минтруда, 70% российских выпускников проходят после окончания вуза дополнительную подготовку, а 25% из них на это тратят деньги работодателей.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.