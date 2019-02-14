Ученые из Петербурга создадут "цифровую машину времени" для развития городов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Специалисты Национального центра когнитивных разработок на базе Университета ИТМО (НЦКР) разрабатывают технологию для интеллектуальных систем развития городских территорий. "Цифровая машина времени" позволит спрогнозировать последствия решений проектировщиков еще на этапе идеи, сообщил ТАСС в четверг руководитель центра Александр Бухановский.

"Мы создаем своего рода "цифровую машину времени", в которой пользователь с помощью интерфейса виртуальной реальности может не только пройтись по улицам и взглянуть с высоты птичьего полета на свой родной город в прошлом, но и самостоятельно воздействовать на его элементы в различные моменты времени", - сказал ТАСС руководитель Национального центра когнитивных разработок на базе Университета ИТМО.

В основе технологии - создание цифровой модели развития современного города с помощью машинного интеллекта. Формируя виртуальный облик Санкт-Петербурга 2050 года или воссоздавая вид его улиц в прошлом веке, программа будет опираться на множество данных из истории, экономики, географии и других областей. Сложившуюся картину, как в компьютерной игре, можно будет редактировать, изменяя условия и тут же получая результат этих действий.

"В качестве пилотного объекта для отработки технологии выбран город Кронштадт <...> К концу 2019 года мы планируем представить прототип программы, позволяющей эффективно развивать эту территорию", - сказал ТАСС Бухановский, добавив, что технология будет также востребована разработчиками виртуальных решений для других сфер, в том числе развлечений и искусства.

Национальный центр когнитивных разработок, созданный на базе Университета ИТМО - один из 14 Центров компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ). Их главная цель в кооперации между научными организациями и индустриальными партнерами с целью применения фундаментальных научных разработок и идей в конкретных рыночных проектах. Оператор проекта - Российская венчурная компания (РВК) осуществляет сопровождение и мониторинг деятельности Центров компетенций НТИ.