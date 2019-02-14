Сергеев: РАН нужно быть более открытой обществу для повышения доверия к науке

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что академии нужно быть более открытой обществу и бороться с лженаукой для сохранения высокого уровня доверия к российской науке. Об этом он сообщил в четверг в ходе дискуссии "Наука и общество: стратегии будущих поколений" на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Я считаю, что, во-первых, без всякого сомнения, мы должны быть как можно более открытыми. И в последнее время мы демонстрируем открытость. Вторая задача - борьба с лженаукой. И третья - как можно больше уделять внимание нашей молодежи", - сказал Сергеев.

Он отметил, что в мире происходит многократное увеличение объема информации, в том числе научной. Однако фильтры, которые могли бы факты отделять от фейков, по мнению главы РАН, не настроены.

Сергеев отметил, что у РАН, которую россияне как правило ассоциируют со всей российской наукой, довольно высокий уровень доверия в обществе - третье-четвертое место среди всех государственных институтов.

"Очень интересным является и то, что если смотреть возрастные срезы, то высокий рейтинг доверия [к РАН] - у представителей старшего поколения. Но что важно, от также высок и у молодежи - от 18 до 30 лет <...> Это очень важный знак для нас и сигнал относительно нашей ответственности <...> Важно, чтобы наука действительно могла дать информацию, что действительно происходит, чтобы соотношение фактов против фейков склонилось в сторону реальной информации", - сказал глава РАН.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.