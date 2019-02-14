РНФ объявил конкурсы для молодых ученых на получение грантов от 1,5 до 5 млн рублей

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российский научный фонд (РНФ) начал прием заявок на "молодежные" конкурсы Президентской программы исследовательских проектов, победители смогут выиграть грант на проведение исследований в размере от 1,5 до 5 миллионов рублей ежегодно. Об этом сообщила в четверг пресс-служба РНФ.

"Российский научный фонд объявляет о начале приема заявок на "молодежные" конкурсы Президентской программы исследовательских проектов. Конкурсы проводятся по всем областям знания, предусмотренным классификатором РНФ, однако, научные исследования должны быть направлены на решение конкретных задач в рамках одного из определенных в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации приоритетов", - говорится в сообщении.

Заявки принимаются на два конкурса: инициативных исследований молодых ученых и молодежных научных групп. Согласно условиям первого конкурса, гранты РНФ сроком на два года будут выделены на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований учеными в возрасте до 33 лет включительно. При этом они должны иметь ученую степень кандидата наук.

Размер каждого гранта составит от 1,5 млн рублей ежегодно - в случае, если исследователь намерен выполнять работу в своем регионе. И может быть увеличен до 2 млн рублей ежегодно, если ученый переезжает для проведения исследования в другой регион. Результаты конкурса будут подведены до 30 июня.

Согласно условиям второго конкурса, по поддержке исследований научных групп под руководством молодых ученых, гранты РНФ предоставляет сроком на три года с возможностью продления еще на два года. На поддержку могут рассчитывать молодежные научные коллективы под руководством кандидатов или докторов наук в возрасте до 35 лет, которые проводят фундаментальные и поисковые научные исследования. Размер каждого гранта составит от 3 до 5 млн рублей ежегодно.

Президентская программы исследовательских проектов разработана по поручению Президента России для содействия формированию передового сектора фундаментальных и поисковых исследований, пользующихся мировым признанием, и поддержки лучших российских ученых. Все проекты должны внести существенный вклад в развитие науки и создавать задел для решения задач так называемых "больших вызовов", обозначенных в Стратегии научно-технологического развития России.