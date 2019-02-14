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Yomiuri: японские ученые измерили массу черной дыры в центре Млечного Пути

Отмечается, что масса космического объекта в 30 тыс. раз превышает массу Солнца
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© ESA–C. Carreau

ТОКИО, 14 февраля, /ТАСС/. Группе исследователей из национальной обсерватории Японии удалось определить массу черной дыры, находящейся в самом центре галактики Млечный Путь. Как сообщила газета Yomiuri, масса этого космического объекта в 30 тыс. раз превышает массу Солнца.

Японские ученые совершили поездку в чилийскую пустыню Атакама, где расположен комплекс мощных радиотелескопов ALMA. С их помощью они провели детальный анализ газовых скоплений, которые сформировались в центре Млечного Пути. Анализ радиоизлучений из данной космической области показал, что часть этих скоплений совершает вращения вокруг некоего пространства с гравитационной массой в 30 тыс. Солнц. Исследователям не удалось обнаружить в этом участке присутствия какого-либо небесного тела, излучающего свет.

По мнению японских специалистов, полученная информация подтверждает гипотезу о том, что движущей силой этого вращения является именно черная дыра.

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