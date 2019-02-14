Главы РАН и ВКО "Алмаз-Антей" договорились о сотрудничестве

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев и генеральный директор АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Ян Новиков заключили соглашение о сотрудничестве в области научно-технической, инновационной, информационно-аналитической и экспертной деятельности. Церемония подписания документа прошла в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает корреспондент ТАСС.

Соглашение предполагает взаимодействие при подготовке предложений по использованию результатов фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований при разработке и производстве концерном конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения.

Ранее Сергеев сообщил ТАСС, что РАН выстраивает отношения с российскими высокотехнологичными компаниями, потому что считает важнейшей задачей привлечь крупные компании, особенно высокотехнологичной ориентации, к более тесному сотрудничеству с учеными.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатора - фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" является одним из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно- промышленного комплекса, на его предприятиях трудятся около 130 тыс. человек. Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.