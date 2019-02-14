Космические аппараты зондирования Земли планируют производить в Тверской области

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Научно-производственный концерн "БАРЛ" намерен производить в Тверской области космические аппараты дистанционного зондирования Земли. Они могут применяться во многих сферах, в том числе для прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в лесном и сельском хозяйстве, сообщил журналистам в четверг губернатор региона Игорь Руденя на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Это направление является новым для экономики региона. Космический аппарат дистанционного зондирования Земли разработан научно-производственным концерном "БАРЛ". Данные со спутников, которые мы планируем производить, могут использоваться для прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в работе с лесным комплексом, в сельском хозяйстве, а также для кадастрового учета земель и объектов недвижимости", - сказал Руденя.

Разработка концерна "БАРЛ" была представлена председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву в четверг на стенде Тверской области в рамках Российского инвестиционного форума. О суммах инвестиций и сроках организации производства космических аппаратов пока не сообщается.

Концерн "Барл" специализируется на разработке, внедрении систем навигации, безопасности, охраны и мониторинга транспорта, наземных комплексов управления подвижными объектами, создании геоинформационных систем федерального, регионального и ведомственного значения.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.