Город ученых и фармацевтов могут создать на базе кластера биотехнологий под Кировом

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Кировской области рассматривают возможность создания нового города под Кировом, в котором могли бы жить и работать ученые, фармацевты и сотрудники предприятий - участников биофармацевтического кластера Кировской области. Об этом сообщил в пятницу ТАСС губернатор региона Игорь Васильев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы собираемся активно развивать биофармацевтический кластер. У нас есть все возможности для того, чтобы наш биофармацевтический кластер стал центром нового города недалеко от Кирова, где будут жить ученые, фармацевты, сотрудники предприятий, и туда, я надеюсь, будут приходить инвесторы, которые используя этот потенциал, будут развивать свои производства", - сказал Васильев.

Он добавил, что в прошлом году делегация области посетила одну из ведущих фармацевтических компаний мира "Санофи" в городе Лион (Франция), где создан подобный кластер.

"Мы посмотрели, как работает бифармацевтический кластер, и поняли, что это одно из перспективных для нас направлений, где есть место и строительству жилья для работников, и привлечению ученых для работы в Кировской области. В Татарстане город Иннополис возник вокруг нового совершенно направления - "цифрового университета". Это хороший пример для Кировской области", - отметил Васильев, уточнив, что регионе есть все необходимое, чтобы реализовать подобный проект.

В Кировской области зарегистрирован кластер в сфере биотехнологий. В его состав входят 16 компаний: научные организации и предприятия "Нанолек", "Авва рус", "Агровет", Кировская фармацевтическая фабрика, "Росплазма", университеты Вятский государственный университет Кировский государственный медицинский университет, предприятия по производству комплектующих, оборудования, упаковки для готовых лекарств.

Также в июле прошлого года правительство региона, Вятский госуниверситет, Кировский государственный медицинский университет и компания "Нанолек" подписали соглашение о создании в Кирове Регионального центра клинических исследований. Это позволит запустить полный цикл производства отечественных препаратов на территории региона. По данным областного правительства, в России действует только два аналогичных центра, открытие еще одного - это новый этап в развитии научных исследований в области биофармацевтики.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.