Котюков: научные комиссии с Германией и Францией сформируют в апреле

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Международные рабочие комиссии по сотрудничеству в рамках научных и образовательных дорожных карт между Россией, Францией и Германией будут сформированы в апреле 2019 года, сообщил в интервью ТАСС министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы недавно с коллегами обсуждали ближайшие шаги. Буквально в апреле месяце мы уже должны организовать рабочие комиссии, которые определят более четкие проекты и программы на ближайшее время. Для нас важно международное сотрудничество в развитии тех самых установок класса "мегасайенс", - сказал он.

Российско-французская дорожная карта по сотрудничеству в сфере высшего образования и научных исследований была подписана 25 мая 2018 года. Документ определяет четыре приоритетных направления сотрудничества - "Развитие научного и технологического сотрудничества", "Развитие университетского сотрудничества", "Повышение мобильности" и "Интенсификация институционального сотрудничества".

Российско-немецкую дорожную карту сотрудничества в области образования, науки, научных исследований и инноваций подписали 10 декабря 2018 года. Документ также включает в себя четыре направления, среди которых - "Исследовательская инфраструктура", "Приоритеты", "Молодые таланты", а также "Инновации, наука и общество".

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.