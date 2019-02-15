Протез клапана сердца нового поколения запатентуют в Пензе в 2019 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Пензенское предприятие по производству протезов клапанов сердца "Мединж" планирует получить в августе 2019 года патент на новую разновидность протеза. Об этом в пятницу сообщил ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"Предприятие представит новый образец протеза клапана сердца, который, по мнению специалистов, не имеет аналогов в мире. "Мединж" планирует оформить на него документацию, все патенты международного образца к началу августа этого года", - отметил Белозерцев.

Научно-производственное предприятие "Мединж", созданное в 1994 году, разрабатывает и выпускает протезы клапанов сердца, межпозвонковых дисков, коленных, тазобедренных, локтевых суставов. Продукция компании экспортируется в 35 стран мира. Более 60% протезов клапанов сердца, которые устанавливают в ходе операций в российских клиниках, произведены в Пензе.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.