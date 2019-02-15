В России впервые создадут проект дополненной реальности в арктических условиях

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Проект дополненной реальности появится в первом русском городе в Арктике - Пустозерске, с помощью которого можно будет увидеть город таким, каким он был в XVII веке. Об этом сообщил в пятницу губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский ТАСС на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Пустозерск - первый город на русском Севере, так называемый исчезнувший город в нижнем течении Печоры. Он был основан в 1499 году.

"Будет отмечаться 400-летие <...> протопопа Аввакума, запланирован целый ряд мероприятий, в том числе по реконструкции, выстраиванию 3D-моделирования в Пустозерске", - сказал Цыбульский.

Как пояснила ТАСС директор музея-заповедника "Пустозерск" Елена Меньшакова, на территории Пустозерского городища реализуют проект "Воскресший Пустозерск". "Это проект дополненной реальности: экскурсанты будут приезжать в Пустозерское городище, мы будем им выдавать очки или шлемы дополненной реальности. Выйдя на точку и надев очки, можно будет увидеть Пустозерск зимой или летом, зайти в острог или церковь, увидеть службу. Мы хотим воссоздать Пустозерск времени его наивысшего расцвета - второй половины XVII века", - рассказала она.

Меньшакова отметила, что в арктических условиях в России такой проект будет реализован впервые. "Объем работы большой, большие работы по техническим изысканиям, чтобы в условиях Арктики все это работало", - добавила она.

Пустозерское городище находится в 20 км от Нарьян-Мара. Протопоп Аввакум - идеолог и самый видный деятель старообрядчества в период его возникновения. Он родился в 1620 г., в Пустозерске находился в ссылке, где и был сожжен с ближайшими сподвижниками по царскому указу.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.