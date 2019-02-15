Арктический университет получил грант Росконгресса за создание Школы беспилотников

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова (Архангельск) на Российском инвестиционном форуме в Сочи получил грант Фонда Росконгресс за создание Школы моделирования беспилотных летательных аппаратов в арктических условиях "От молодежных моделей - к арктическим беспилотникам". Об этом в пятницу сообщается на сайте правительства Архангельской области.

"В номинации "Молодежные инициативы" грант присужден Северному (Арктическому) федеральному университету им. М. В. Ломоносова за создание Школы моделирования беспилотных летательных аппаратов в арктических условиях "От молодежных моделей - к арктическим беспилотникам", - говорится в сообщении. Получение гранта позволит перейти от учебных моделей к исследованиям и работающим прототипам.

На базе Школы моделирования беспилотных летательных аппаратов школьникам и студентам предоставляется техническая и инженерная база для создания беспилотных летательных аппаратов - от первоначального замысла до изготовления полноразмерных образцов.

По данным пресс-службы, в 2018 году в Школе моделирования беспилотных летательных аппаратов приняли участие 50 учеников, что позволило начать развивать отдельное междисциплнарное направление исследований на базе Технопарка САФУ - моделирование коптеров.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.