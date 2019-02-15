Москвичи смогут наблюдать сближение Венеры и Сатурна 18 февраля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут невооруженным глазом наблюдать сближение Венеры и Сатурна утром в понедельник, 18 февраля. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

"Красивую утреннюю пару можно увидеть в предрассветные часы, с 06:30 до 07:30, над юго-восточным горизонтом. Правее (южнее) и выше над горизонтом этот утренний дуэт будет сопровождать Юпитер и красный Антарес - ярчайшая звезда в созвездии Скорпион", - говорится в сообщении.

В планетарии пояснили, что сближение - это видимое прохождение одного небесного объекта вблизи другого на небесной сфере, угловое расстояние между планетами или звездами при сближении составляет менее шести-семи градусов. Всего в 2019 году пройдет два сближения этих планет: 18 февраля и 11 декабря вечером.