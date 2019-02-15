Разработки "Сколково" в сфере искусственного интеллекта выйдут на рынки ЕС и АТР в 2019 г.

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Лучшие разработки резидентов "Сколково" в области искусственного интеллекта (ИИ) планируется вывести на рынки Европы и Азии в 2019 году, сообщил в пятницу ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи вице-президент фонда "Сколково" Константин Паршин.

"Многие компании уже вышли на международный рынок, в 2019 году расширяют экспансию. Например, компания VisionLabs - один из лидеров теперь уже мирового рынка систем видеоаналитики, распознавания объектов, лиц. Они уже давно работают в Европе, у них есть офис в Амстердаме, а в 2019 году компания планирует выход на рынок Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока", - рассказал Паршин.

Он добавил, что в некоторых странах российские компании испытывают ряд трудностей, но при этом спрос на них не спадает. "Российским компаниям физически сложно открывать свои точки присутствия в целом ряде стран. В Америке, например, активно развивается законодательство, которое фактически ограничивает доступ иностранцев к компаниям, технологиям и список этот очень широкий. Несмотря на это, запрос на технологии, разработанные и придуманные в России, точно есть", - сказал вице-президент "Сколково".

По словам Паршина, среди резидентов "Сколково", которые начали работать в Европе, - компания Navigine, которая разработала технологию навигации внутри помещений. "Например, вы передвигаетесь по торговому залу в супермаркете, и вам автоматически будет предлагаться товар, который там продается по акции. Сейчас компания вышла на рынок Финляндии", - рассказал вице-президент.

По словам Паршина, наиболее востребованными на глобальном рынке сейчас считаются технологии в сфере образования и медицины. Среди российских компаний вице- президент отметил "ЭкзоАтлет", которая создает экзоскелеты для реабилитации - ее специалисты уже активно работают на азиатском рынке, а также открыли офис в Люксембурге.

"Есть молодая компания - "Третье Мнение". У них технологии позволяют целый ряд заболеваний диагностировать с помощью искусственного интеллекта. Заключили договор с дистрибьютером в ОАЭ, планируют в 2019 году выходить на европейский рынок", - рассказал вице-президент "Сколково".

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.