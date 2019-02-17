Российско-канадская экспедиция по изучению лосося на Аляске стартует из Ванкувера

ОТТАВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Международная экспедиция по изучению лосося с участием ученых из России и Канады, а также специалистов из США, Республики Корея и Японии стартует из Ванкувера (провинция Британская Колумбия). Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщил представитель Росрыболовства в Канаде Темур Таиров.

"Российское научно-исследовательское судно "Профессор Кагановский" 16 февраля прибыло в порт Ванкувера и взяло на борт 11 ученых из Канады, США, Южной Кореи и Японии. Всего в интернациональной команде ученых вместе с десятью россиянами теперь 21 специалист", - сказал он. По словам Таирова, судно пополнило запасы продовольствия и после дозаправки топливом рано утром 17 февраля по местному времени (день мск) выйдет в море для проведения запланированных комплексных научных исследований в местах зимовки лососей в заливе Аляска.

Таиров добавил, что перед стартом экспедиции на борт российского исследовательского судна поднялись канадский министр рыболовства и океанов Джонатан Уилкинсон, министр сельского хозяйства провинции Британская Колумбия Лана Попхен, директор Международного года лосося Марк Сандерс и научный руководитель этого проекта Алексей Сомов. Капитан "Профессора Кагановского" Александр Паккер провел для высоких гостей экскурсию по судну.

Как отметил министр Уилкинсон, "Канада со своими зарубежными партнерами гордится тем, что удалось организовать такую прорывную научную экспедицию для получения представления о том, что влияет на здоровье лосося, а также для обоснования решений, которые помогут восстановлению запасов [этой рыбы]".

Цели экспедиции

Участники экспедиции намерены провести совместные исследования по изучению зимнего периода жизненного цикла лососевых в заливе Аляски в северной части Тихого океана. Она проводится в рамках Международного года лосося при активном участии России и Канады. Ранее подобных исследований в этой части океана не проводилось. Эти работы в заливе Аляска позволят впервые получить данные об условиях зимовки лососей в Северо-Восточной части Тихого океана, их биологических характеристиках, численности и распределении.

Тихоокеанские лососи являются вторым после минтая по объему вылова промысловым объектом дальневосточных российских рыбаков. С начала 2000-х годов их добыча находится на высоком уровне. По данным Росрыболовства, в 2018 году на Дальнем Востоке России выловлено более 676 тыс. тонн тихоокеанских лососей - это рекордный объем за всю историю наблюдений. Успех путины 2019 года будет зависеть от уровня выживаемости рыбы в зимний период, который считается критическим из-за повышения уровня смертности.

Международный год лосося является инициативным проектом Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана, поддержанным всеми сторонами этой организации: Россией, США, Канадой, Японией и Республикой Кореей. К этой инициативе присоединилась и Межправительственная комиссия по сохранению лосося в Северной Атлантике, а также другие региональные организации.