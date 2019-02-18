Москвичи увидят самую большую Луну 2019 года в ночь на 19 февраля

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Москвичи смогут наблюдать самую большую Луну 2019 года в ночь на 19 февраля при условии ясной погоды. Об этом в понедельник сообщил Московский планетарий.

"Главное Суперлуние 2019 года произойдет 19 февраля, потому что в этот день Луна окажется на самом минимальном расстоянии от Земли в 2019 году. 19 февраля в 12:07 мск Луна подойдет к Земле на 356761 км, а в 18:54 мск произойдет полнолуние", - говорится в сообщении.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км и моменты прохождения перигея, то есть ближайшей к Земле точке Луны, и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня.

Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) случаются довольно редко. Во время суперлуния спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки - апогея.

В 2019 году уже было суперлуние - 21 января, оно совпало с полным затмением Луны.