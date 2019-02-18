Ученые РФ успешно испытали сани для перевозки сверхтяжелых грузов по льду в Антарктике

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российские ученые успешно завершили первые испытания высокотехнологичных саней для перевозки сверхтяжелых грузов по льду в Антарктиде около российской станции "Прогресс". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы Роснано, при поддержке которого выполнена разработка.

"В Антарктиде около российской станции "Прогресс" завершены испытания экспериментального образца высокотехнологичных саней для перевозки сверхтяжелых грузов по льду, спроектированные и изготовленные в петербургском ООО "Научно-производственное объединение (НПО) по переработке пластмасс имени "Комсомольской правды". В программу испытаний входила сборка и разборка саней, а также короткие испытания на различных участках, характерных для маршрута между станциями "Прогресс" и "Восток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запланированные мероприятия полностью выполнены с опережением графика. В сборке и ходовых испытаниях принимали участие пять специалистов предприятий полимерного кластера Санкт-Петербурга и семь сотрудников Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Полноценные испытания саней с переходом до "Востока" планируется провести в следующем году.

Необходимость создания и последующего испытания специальных тяжелых грузовых саней связана с проектом строительства нового зимовочного комплекса на внутриконтинентальной российской антарктической станции "Восток". В ходе работ планируется построить новый зимовочный служебно-жилой комплекс в одном из самых труднодоступных районов планеты. Комплекс будут иметь автономность до девяти месяцев в году, обеспечивая проживание и работу до 35 человек в летний антарктический сезон и 15 человек в зимовочный период.

Для его строительства потребуется доставить сотни тонн грузов через 1,5 тыс. км ледяной пустыни, где температуры даже в "летние" месяцы редко поднимаются выше минус 30 градусов по Цельсию. На монтаж новой станции будет отведено всего две недели. Для этого понадобятся два десятка саней грузоподъемностью по 60 т каждые. При этом существующие в мире аналоги антарктических саней имеют грузоподъемность всего 15 т.

Кроме того, по словам разработчиков, уникальность проекту придает и тот факт, что при создании сверхтяжелых саней используются новые материалы - композиты, полимеры, особые способы сварки инновационных материалов, нанопокрытий. "Фактически речь идет о создании новой мировой отрасли. Рынок ждет от нас быстрого проектирования уникального, несерийного продукта, желательно не за сумасшедшие деньги", - приводятся в сообщении слова гендиректора НПО имени "Комсомольской правды" Сергея Цыбукова.