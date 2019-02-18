Уральские школьники получили материал, способный очистить воду от нефти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Участники уральской проектной смены, завершившейся в образовательном центре "Сириус" в Сочи, получили материал, который способен очистить воду от содержащейся в ней нефти. Об этом сообщил в понедельник ТАСС наставник команды проекта, младший научный сотрудник кафедры конденсированного состояния и наноразмерных систем Уральского федерального университета (УрФУ) Андрей Макаев.

"В ходе одного из выбранных нами методов, где использовалась лазерная обработка, мы получили супергидрофобный (отталкивающий воду) материал, с помощью которого можно разделять воду и нефть, что необходимо при экологических катастрофах. Полученный материал представляет из себя пластину из полимера белого цвета", - сказал Макаев.

В ходе эксперимента участники группы наполняли пробирку смесью из нефти и воды, закрывали ее мембраной из гидрофобного материала. Вода отталкивается от мембраны, а нефть спокойно просачивается из пробирки. "Сейчас мы планируем развивать именно это направление в Уральский проектной смене и сделать прототип устройства, направленного на устранение экологических катастроф", - сказал собеседник агентства.

В ходе исследования был испробован еще один метод создания наноструктур и наночастиц через нагрев металлов в деинонизованной воде. "Зеленая нанотехнология" подразумевает отсутствие вредных химических отходов при получении и в процессе использования. В нашем случае вредных отходов быть не может, потому что происходил нагрев в деионизованной воде - процесс дешевый и экологически чистый", - пояснил Макаев.

Уральская проектная смена в Сочи организована Уральским федеральным университетом при поддержке министерства общего и профессионального образования Свердловской области и образовательного фонда "Талант и успех".

Центр "Сириус" в Сочи был создан образовательным фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России. Фонд учрежден 24 декабря 2014 года выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.