Ученые и "Корпорация развития КБР" договорились о совместной инновационной деятельности

НАЛЬЧИК, 18 февраля. /ТАСС/. Кабардино-Балкарский научный центр (КБНЦ) РАН и ОАО "Корпорация развития КБР" подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. В рамках договоренностей будут предприняты совместные усилия по инвестиционной, инновационной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности на территории республики, сообщили в понедельник журналистам в пресс-центре научного центра.

"Сегодня между Федеральным научным центром "КБНЦ РАН" и акционерным обществом "Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики" подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве организаций. В рамках договора стороны планируют на взаимовыгодных условиях приступить к работе по выполнению целого комплекса мероприятий. Это касается инвестиционной, инновационной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности на территории нашей республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что партнерство будет направлено на создание условий для интеграции науки и бизнеса, социально-экономического развития региона, появление инновационных предприятий и новых рабочих мест, содействие в реализации инвестиционных проектов на территории КБР. В перспективе - участие в международных, российских, республиканских инвестфорумах, выставках, использование научного потенциала КБНЦ РАН. Стороны планируют совместно генерировать бизнес-проекты с последующей их реализацией на территории региона.